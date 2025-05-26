لولو الشطورة..ضبط تردد قناة وناسة للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات

قناة وناسة كيدز تعتبر من أهم القنوات التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد قلوب الصغار كما تسعى الأمهات على تحديث تردد قناة وناسة من أجل مشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيله على جهازك الشخصي لمشاهدة جميع أغاني لولو التي يحبها الطفل في مراحل عمرية مختلفة لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بتوضيح التفاصيل بالمقال.

تردد قناة وناسة للأطفال

لقد حازت قناة وناسة كيدز على أعجاب الكثير من الآباء والأمهات لأن القناة تقدم محتوى هادف للطفل حيث نجحت القناة في تقديم أغاني جديدة مختلفة عن باقي الأغاني الموجودة في الفترة الأخيرة لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية لمشاهدة أحلى البرامج الغنائية التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة تساهم القناة في إسعاد الأطفال من خلال عرض الأغاني على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ما هي خطوات تثبيت القناة الفضائية على جهازك