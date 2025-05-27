رابط مباشر “نتائجنا”.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 برقم الجلوس عموم المحافظات

ينتظر الآلاف من أولياء الأمور ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 بفارغ الصبر، فلقد انتهى الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول منذ عدة أيام بجميع المحافظات وانتهت بدون تسجيل أي شكاوى أو اعتراضات، وتبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل توفير الوسائل التعليمية الحديثة والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة التعليمية، ولذلك قامت بإطلاق رابط الاستعلام عن النتائج.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

من المحدد أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول خلال الأيام المقبلة وبالتحديد بالأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، حيث أكدت بعض المصادر باقتراب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بكافة المدارس، وعقب اعتمادها بشكل رسمي سيتم رفعها على الموقع التابع إلى وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم كله تم إطلاق رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بعموم العراق، وأصبح بإمكان الطلاب استخراج علاماتهم بكل سهولة وبدون الحاجة إلى التوجه لمقر المدرسة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية: