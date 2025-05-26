عاجل.. الحكومة العراقية تُعلن توقف الرحلات الجوية لهذه الدولة

أعلنت وزارة النقل العراقية، عن توقف الرحلات الجوية إلى دولة سوريا، فيما يعود ذلك لانعدام الموافقات السيادية وكذلك الفنية المطروحة من قبل السلطة المدنية للطيران، وعلي أوضح المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، أن تشغيل الرحلات يتطلب الموافقات الرسمية التي تكون من قبل الجهات المعنية في الدولة العراقية، ومن بينها الشركة العامة للملاحة الجوية، مشيرًا إلى مثل هذه الموافقات يتم الإبلاغ بها إلى وقتنا هذا.

توقف الرحلات العراقية الجوية إلى سوريا

وأشار المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، إلى عدم الموافقات المعنية من قبل الجهات الرسمية لم يتم إصدارها بما يعود ذلك إلى متطلبات تتعلق بالسلامة الجوية، موضحًا أن كافة الخطوط الجوية العراقية أوقفت التيسيرات المعنية بالرحلات إلى دولة سوريا، ناهيك عن وقف شركة أجنحة الشام الرحلات العراقية كذلك، والسبب في ذلك يعود إلى التطورات السياسية التي تشهدها الدولة السورية في الوقت الحالي، وعليه فإن التوقف جاء للحفاظ على أرواح المواطنين وراغبي السفر إلى سوريا.

رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية

وأكد ميثم الصافي، أن المطارات العراقية على أتم إستعداد للسفر من الناحية الفنية، لكن التوقف يعود بسبب تأخر الموافقات السيادية التي تعتبر عائق أساسي، مشيرًا إلى أن التوقف يظل مستمرًا لحين إشعار أخر يُفيد بعودة الطيران مرة أخرى، ويأت ذلك مع إتمام الخطوط الجوية العراقية لـ 65% من المتطلبات المعنية برفع الحظر الأوروبي ضمن خطوات متسارعة وذلك بالتعاون الملائم مع “الإياتا”، مع كامل استعدادات الخطوط والشركات الجوية للرحلات في الوقت الحالي.