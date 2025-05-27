مفاجأة قبل العيد.. الحكومة تعلن صرف 1500 جنيه منحة عاجلة لهؤلاء المواطنين بقرار رئاسي

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025، ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على استمرار الدعم الحكومي في الأعياد والمناسبات الرسمية.

منحة عيد الأضحى 2025

كشف وزير العمل محمد جبران، عن اعتماد مخصص مالي تجاوز 297 مليون جنيه لصرف منحة عيد العمال السابقة، مشيرًا إلى أن عيد الأضحى هذا العام سيشهد صرف منحة جديدة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

وأوضح جبران أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي شددت على ضرورة رفع قيمة المنح الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، في إطار الحزمة الاجتماعية الموسعة التي تم إقرارها مؤخرًا.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن التسجيل بسهولة في المنحة عبر رابط وزارة العمل المصرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ثم اختيار خدمة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي.

إرفاق المستندات الداعمة (إن وجدت) وتشمل بطاقة تأمين اجتماعي، مستند يوضح نوع المهنة، وعنوان

السكن (مثل عقد إيجار أو إيصال مرافق حديث).

ثم النقر على “إرسال” لإتمام التسجيل.

الفئات المشمولة بمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

ضمن جهود وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين، تم توفير منصة إلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة الراغبة في الحصول على الدعم، وتشمل الفئات المستهدفة: