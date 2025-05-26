العد التنازلي لموعد عيد الأضحى المبارك 2025.. مواعيد الصلاة والإجازة في كل المحافظات

أصبحت عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في صدارة اهتمامات المصريين، حيث يتساءل الجميع عن تفاصيل الإجازة الرسمية ومواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، فما هي المواعيد الرسمية التي أعلنتها الحسابات الفلكية؟

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

تشير التوقعات الفلكية إلى أن إجازة العيد الكبير هذا العام ستبدأ يوم الخميس 5 يونيو الموافق يوم وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ظهور هلال ذي الحجة

من المتوقع أن يظهر هلال شهر ذي الحجة بعد الاقتران الفلكي في الساعة 5:03 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وسيبقى الهلال الجديد مرئياً في سماء:

مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد الغروب

أما مدينة القاهرة يبقي الهلال لمدة 47 دقيقة بعد الغروب

المحافظات المصرية يبقي الهلال لمدة تتراوح بين 40-49 دقيقة

بينما المدن العربية والإسلامية من 9 إلى 59 دقيقة

أيام إجازة عيد الاضحي المبارك 2025

تم تحديد أيام إجازة عيد الأضحي المبارك لهذا العام ليكون كما يلي:

الخميس 5 يونيو يوم وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد

السبت 7 يونيو ثاني أيام العيد

الأحد 8 يونيو ثالث أيام العيد

الإثنين 9 يونيو رابع أيام العيد

يعود الموظفين للعمل يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025

مواعيد صلاة العيد بالمحافظات

أماعن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع أنحاء الجمهورية فهي كما يلي:

محافظات الوجه البحري:

القاهرة والجيزة: 6:19 صباحاً

الإسكندرية: 6:21

بورسعيد: 6:11

دمياط: 6:13

المنصورة: 6:16

أما محافظات الصعيد:

أسيوط وسوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان: 6:25

أبوسمبل: 6:34

موعد الصلاة في المحافظات الحدودية: