هام وعاجـل.. هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟ للقطاع الحكومي والخاص الأمانة العامة تُعلن وجدول العطلات الرسمية

يتساءل الكثير من المواطنين على منصات وسائل التواصل الاجتماعية هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟ وسرعان ما قامت الجهات المختصة بالرد عليهم، فلا سيما أن غداً الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 ليس ضمن الأيام المندرجة تحت قائمة العطل المعتمدة والرسمية في الدولة.

هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟

قامت الأمانة العامة بالرد حول تساؤلات بعض المواطنين حيث أجابت على تساؤل هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟ بالتأكيد، حيث أعلنت أنه غدا الثلاثاء 27 مايو 2025 و29 ذو القعدة إجازة رسمية ببغداد وبكافة محافظات الدولة، ويأتي السبب في ذلك حلول مناسبة ذكرى تخليد استشهاد الشيخ محمد الجواد فلقد قام مجلس المحافظة في بغداد بالتصويت على هذا القرار، ويذكر أن الشيخ محمد الجواد هو الإمام التاسع من آل البيت وتقلد الخلافة وهو في سن الـــ7 من عمره، ولكن تم اغتياله على يد النظام المتشدد في نهاية شهر ذي القعدة.

رزنامة العطل الرسمية في العراق 2025

وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قِبل الدولة نذكر لكم تفاصيل جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2025: