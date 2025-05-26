سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21.. ارتفاع جديد في أسواق الذهب الأردنية في منتصف التعاملات اليومية

شهدت أسواق الذهب في الأردن اليوم، الإثنين 26 مايو 2025، تحركًا تصاعديًا طفيفًا في الأسعار مقارنةً بمستوياتها السابقة، حيث تأثرت بتحركات السوق العالمية وتقلباتها، وجذب هذا الارتفاع انتباه المستثمرين والمواطنين الراغبين في متابعة أدق التفاصيل حول تطورات أسعار المعدن الأصفر محليًا.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025 القيم التالية:

عيار 24: سجل جرام الذهب من العيار الأعلى (24 قيراطًا) نحو 76.700 دينار أردني (ما يعادل 107.63 دولار أمريكي).

عيار 21 ارتفع سعر الجرام من هذا العيار ليصل إلى 67.100 دينار أردني.

عيار 18 بلغ سعر الجرام 57.500 دينار أردني.

عيار 14 استقر سعره عند 44.700 دينار أردني للجرام الواحد.

حقق سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلًا 536.900 دينار أردني.

أسعار سبائك الذهب

شهدت سبائك الذهب تفاوتًا في قيمتها حسب الأوزان، وكانت الأسعار كالتالي:

5 غرامات بقيمة 382.77 دينار أردني (539.87 دولار).

10 غرامات بقيمة 765.55 دينار أردني (1079.76 دولار).

20 غرامًا بقيمة 1,531.10 دينار أردني (2159.52 دولار).

50 غرامًا بقيمة 3,827.75 دينار أردني (5398.80 دولار).

100 غرام بقيمة 7,655.50 دينار أردني (10797.60 دولار).

نصف كيلوغرام (500 غرام) بقيمة 38,277.49 دينار أردني (53988.00 دولار).

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الأردن

تشهد أسعار الذهب في الأردن تقلبات مستمرة بسبب عدة عوامل محلية وعالمية، من أبرزها: