الملكة رانيا تكشف بكلمات دافئة سبب غيابها عن احتفالات عيد الاستقلال 79.. متابعة من العقبة

في لفتة شخصية وعاطفية، شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها تفاصيل غيابها عن الاحتفالات الرسمية بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ79، حيث أوضحت سبب عدم حضورها الميداني هذا العام، مشيرة إلى متابعتها الفعالية من المنزل، وسط أجواء عائلية جمعتها بابنتها الأميرة إيمان.

احتفال من نوع خاص برفقة الأميرة إيمان

من خلال منشور دافئ على صفحتها الرسمية عبر تطبيق “إنستغرام”، نشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بالأميرة إيمان، أثناء متابعتهما احتفالات عيد الاستقلال عبر شاشة التلفاز، وعلقت الملكة قائلة: “كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة”، في إشارة إلى اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية رغم الغياب الفيزيائي.

السبب الصحي وراء الغياب

في ذات التدوينة، كشفت الملكة رانيا أنها لم تتمكن من حضور الحفل الوطني هذه السنة بسبب التزامها بمرحلة راحة علاجية، نتيجة إصابة طفيفة في الظهر، وبتعليق طريف قالت: “هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني”، مؤكدة بذلك بأسلوبها العفوي على طبيعة السبب الصحية والغير مقلقة لغيابها.

امتنان للأميرة إيمان ومشاركة وجدانية

لم تغفل الملكة رانيا عن الإشادة بدور ابنتها الأميرة إيمان التي رافقتها خلال تلك اللحظات، حيث علقت: “وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة”، ما يعكس عمق العلاقة الأسرية والروابط العاطفية التي تجمع أفراد العائلة المالكة في الأردن، خاصة في المحطات الوطنية المهمة.

ظهور غاب عنه الحضور لكنه حضر بالقلب

رغم الغياب الجسدي، إلا أن حضور الملكة رانيا كان لافتًا من خلال مشاركتها الرقمية التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها على منصات التواصل، والذين تمنوا لها الشفاء العاجل، وأكدوا على دورها الملهم في تمثيل صورة المرأة الأردنية الحريصة على الوطن وقيمه.