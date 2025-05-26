“استعلم عبر بوابة التعليم الأساسي” موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني، جاء ذلك تزامنا مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024-2025 في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، كما تعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل الأساسية والتي تظهر مدى استيعاب الطالب لكافة المواد الدراسية المقررة على مدار العام الدراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني

أوضحت بعض من المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم الفني في مصر، بأن ظهور النتيجة يكون فور الانتهاء من عمليات التصحيح التي تستغرق بعض الوقت لضمان حصول الطالب على حقه بالكامل، كما أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر اتباع عدد من الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع ببوابة التعليم الاساسي.

ثم يتم النقر على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الترم الثاني، رابعة ابتدائي.

كتابة الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس.

اختيار العام الدراسي 2025، ثم انقر على عرض.

أخيرا ستظهر أمامك تفاصيل النتيجة في كافة المواد.

موعد إعلان نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني لعام 2025

في نفس السياق، فقد أوضحت بعض من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني من خلال تصريحات رسمية، بأنه من المنتظر إعلان نتيجة رابعة ابتدائي خلال الفترة المقبلة وكحد أقصى قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك فور الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية ليتم إصدار النتيجة عبر الموقع الإلكتروني وكذلك في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.