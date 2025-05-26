“تابع أحداث مشوقة” موعد عرض مسلسل عثمان 193 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية

يهتم الجمهور بالوطن العربي بالتعرف على موعد عرض مسلسل عثمان 193 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية، حيث تم تداول الإعلان التشويقي للمسلسل والذي اثار الجدل فور نشره وذلك لأنه يضم عدد من المشاهد المفاجئة والغير متوقعة ومنها قيام حليمة بطعن صوفيا وكذلك ظهور بعض من الصراعات التي يخوضها عثمان بن أرطغول لمحاولته في تأسيس الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل عثمان 193

من المنتظر بأن يكون موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الحالي وذلك على شاشة قناة اي تي في التركية والتي تعرض مدبلجة في الساعة 20.00 بتوقيت دولة تركيا والساعة 21.00 بتوقيت مصر والسعودية والساعة 22.00 بتوقيت الإمارات.

بينما تعرض الحلقة مساء الخميس المقبل الموافق 29 مايو الحالي وذلك على شاشة قناة الفجر الجزائرية وتعرض باللغة العربية في الساعة 21.00 بتوقيت دولة تركيا والساعة 22.00 بتوقيت مصر والسعودية والساعة 23.00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن متابعة أحداث الحلقة من خلال منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وبعض من المنصات الإلكترونية وبعض من القنوات الأخرى ومنها قناة مصر أم الدنيا وقناة اليرموك الأردنية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 نايل سات

يمكنكم الآن استقبال وضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحداث الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان، وذلك من خلال ضبط الترددات التالية في جهاز الريسيفر الخاص بك: