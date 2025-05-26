“ذاكروا كويس” جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة، حيث يفصلنا أيام قليلة على موعد بدء الاختبارات رسميا والتي من المنتظر بأن تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو الحالي وتستمر لمدة 5 أيام متصلة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال بيان رسمي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة موعد بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وتكون رسميا من يوم 31 مايو الحالي، وجاء الجدول على النحو التالي:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية من الساعة 9 ص إلى 12 ظ، مادة التربية الدينية من الساعة 11.30 ص إلى 1.30 ظ.

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 ص إلى 11.30 ص، مادة الكمبيوتر من الساعة 11.00 ص إلى 12.30 ظ.

يوم الإثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 ص إلى 11.30 ص، مادة الجبر والإحصاء من الساعة 11.00 ص إلى 1.30 ظ.

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة العلوم من الساعة 9 ص إلى 11.30 ص، مادة التربية الفنية من الساعة 11.00 ص إلى 1.30 ظ.

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة من الساعة 9 ص إلى 11 ص.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني

في سياق متصل، فأنه من المنتظر بأن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2025 وذلك فور الانتهاء من عقد الامتحانات بشكل رسمي ثم أنه سيتم البدء فورا في المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات، ليتم إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر بوابة التعليم الأساسي.