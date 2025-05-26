“تخفيض العائد 1%” شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بعد قرار البنك المركزي المصري

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على شهادات بنك مصر الجديدة 2025 وجاء ذلك تزامنا مع إعلان البنك خلال اجتماعه الأخير بخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1% وكذلك فقد تم إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية بالعائد المدفوع مقدما بالجنيه، فيما تأتي تلك القرارات بالأخص مع قرار البنك المركزي المصري الصادر مؤخرا بشأن تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض.

شهادات بنك مصر الجديدة 2025

أعلن بنك مصر أنه تم إجراء تعديلات جديدة على شهادات الادخار وذلك بعد تراجع الفائدة 1%، وجاء أخر تحديث منذ قليل ليكون كالآتي:

يكون العائد لشهادة القمة الثلاثية بنسبة 18.5%.

الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري تكون بعائد 23% بأول عام، ثم 19.5% بثاني عام ثم 16% بثالث عام.

كذلك الشهادة المتغيرة ذات العائد الربع سنوي تكون بعائد 24% بأول عام، ثم 20% بثاني عام ثم 16% بثالث عام.

الشهادة المتغيرة ذات العائد السنوي تكون بعائد 27% بأول عام، ثم 22% بثاني عام ثم 17% بثالث عام.

أيضا تخفيض سعر العائد على شهادة يوماتي التي تكون بعائد يومي، ومدتها 3 سنوات للأفراد الطبيعيين.

فيما أنه تم تخفيض الفائد أيضا على حساب سوبر كاش جارى بالعائد اليومي للأفراد الطبيعيين.

بينما تم تخفيض الفائد التي تكون على الحساب الجاري بالعائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

إيقاف شهادات الادخار الدولارية من بنك مصر

أعلن بنك مصر من خلال اجتماعه أنه تم إصدار قرار بإيقاف الشهادات الدولارية تحت اسم شهادة القمة بالعائد المدفوع مقدما بالجنيه المصر وتصدر تلك الشهادة لكل من المصريين والأجانب، والتي تأتي بقيمة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.