“الإجابة من هنا” هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟ للقطاع الحكومي والخاص بكافة المحافظات

زادت التساؤلات الدقائق السابقة حول هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟، وجاء ذلك بعد انتشار بعض من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن يوم غدا الثلاثاء 27 مايو الحالي إجازة في كافة المحافظات على مستوى الجهمورية وذلك بالرغم إنها ليست ضمن جدول العطلات الرسمية المعلنة في الدولة، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة كافة التفاصيل حول ذلك الأمر وفقا لما أعلنته الأمانة العامة العراقية في بيان رسمي منذ قليل.

هل غدا عطلة رسمية العراق 2025؟

أوضحت الأمانة العامة العراقي من خلال بيان رسمي منذ قليل، بأن غدا الثلاثاء 27 – 5 – 2025 عطلة رسمية في دولة العراق ولكنها ليست ضمن جدول العطلات الرسمية، وتكون العطلة في إطار الاحتفال بمناسبة تخليد ذكري استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام وهو يكون التاسع من أئمة اهل البيت، علما بأن تلك الإجازة تكون لجميع الموظفين بالدولة ولكن لن يحصل عليها كل من العاملين في دوائر الخدمة وكذلك طلاب الامتحانات الوزارية.

جدول العطل الرسمية لعام 2025 في دولة العراق

في نفس السياق، فقد جاءت جدول العطل الرسمية لهذا العام الدراسي في دولة العراق ليتمثل بذلك كما يلي: