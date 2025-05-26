استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر لإستخراج نتائج الإعدادية

يبحث العديد من طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 علي معرفة الموعد المحدد للإعلان علي النتائج الفصل الدراسي الثاني، قد أدوا طلاب المرحلتين الامتحانات بداية من 14 مايو حتي تاريخ الانتهاء 21 مايو الشهر الجاري، حيث أشار مسؤولين بانة لا تزال عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة وبعد الانتهاء منها يتم إرسالها إلي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية من اجل اعتمادها، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم خطوات الاستعلام علي النتائج عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلي المعاهد تسهيلا علي جميع الطلاب إليكم التفاصيل ابقوا معانا.

موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية، الإعدادية الأزهرية 2025

أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد الضويني، بأنه جاري العمل علي تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات، عقب الانتهاء يتم اعتمادها علي الفور من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أضاف مسؤولين داخل لجان عمليات التصحيح يجب علي جميع الطلاب أن يلتزموا الهدوء ولا يهتموا بهذه الشائعات التي تعمل علي توترهم، وفقا لمصادر رسمية داخل قطاع المعاهد الأزهرية بانه من المؤكد بأن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الثاني من شهر يونيو القادم 2025 عليه انه مجرد الانتهاء من جميع النتائج يتم علي الفور رفعها علي بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام علي نتائج الشهادة الابتدائية، الإعدادية الأزهرية عام 2025

يتاح لجميع طلاب الأزهر الشريف الاستعلام علي نتائج الامتحانات الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية: