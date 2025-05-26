الآن افتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك والشروط bankofkhartoum.com

قامت الجهات المختصة بتفعيل خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين مرة أخرى خلال الأشهر الماضية والتي تم تعليقها سابقاً بسبب الظروف العصيبة التي واجهتها الدولة مؤخراً، فمن خلالها أصبح بإمكان العميل المغترب التواصل مع أقرانه بكل سهولة وأمان حيث يمكنه ارسال الحوالات المالية عبر ضغطة زر، ولضمان سير الخدمة وفق التعليمات المحددة تم وضع مجموعة من الشروط.

استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين

طرح البنك الوطني استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 خلال الفترة الماضية، فعند تعبئتها بالبيانات المطلوبة واستكمال التعليمات المحددة يتم تفعيل الخدمة تلقائياً، ولقد تتمثل خطوات إجراء هذا في النقاط التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم المركزي.

إنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل الملفات بالكامل بصيغة pdf.

الإطلاع على أحكام وشروط الخدمة ثم الموافقة عليها.

مراجعة المعلومات المسجلة ثم الضغط على أيقونة تقديم.

سيتم فحص الطلب المرسل وحينها سيتم ارسال رقم الحساب.

شروط إنشاء حساب ببنك الخرطوم ٢٠٢٥

جاءت شروط فتح حساب بنكي أونلاين على النحو التالي: