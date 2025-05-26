اولي ثانـوي .. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف

أطلقت الجهات المختصة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 خلال الفترة الماضية، فمن السهل الآن استخراج النتائج عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى الذهاب لمقر المعهد، ومن جانبه تبذل مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب جهود كبيرة في تطوير المنظومة التعليمية وتحرص كل الحرص على تطبيق الوسائل التعليمية الحديثة التي من شأنها تحسن جودة التعليم الأزهري ومن هنا تم طرح بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025

يتاح الآن الاستعلام عن النتائج عبر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 لجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن للطالب معرفة درجاته كاملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني باستخدام رقم الجلوس فقط، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار قسم خدمات الأزهر الشريف.

تحديد خانة نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة الدراسية (الثانوية).

اختيار الصف الدراسي (الأول).

تحديد الشعبة (علمي، أدبي)

تحديد السنة الدراسية (2024-2025).

توضيح المنطقة الأزهرية والمعهد الذي ينتمي الطالب له.

تدوين رقم الجلوس بشكل صحيح في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة ثم الانتظار حتى ظهورها على الشاشة بالتفصيل.

موعد ظهور نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري 2025

من المتوقع أن يتم ظهور نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، ولقد أكد رئيس المعاهد الأزهرية أن معظم المعاهد اقتربت من انتهاء تصحيح أوراق الإجابات وجاري العمل حالياً على التدقيق الأخير وفور اعتماد النتائج سيتم نشرها.