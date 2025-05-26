“لقاء ناري بين العمالقة” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي 2025 وموعد اللقاء

يهتم الجمهور السعودي بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي 2025، حيث يتواجد حاليا في ترتيب الدوري السعودي بالمركز الخامس وذلك برصيد عدد 64 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز التاسع بالترتيب وذلك برصيد عدد 38 نقطة، كما يآمل نادي أهلي جدة وفريق الرياض بتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي 2025

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل المباراة التي تجمع ما بين الأهلي والرياض في الدوري السعودي لهذا الموسم الحالي 2024-2025، فيما أنه سيتم نقل اللقاء بين الفريقين بالتحديد على قناة SSC EXTRA 1 SD ويقوم بالتعليق المعلق الرياضي عيسى الحربين، وكذلك قناة SSC EXTRA 1 HD ويقوم بالتعليق المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

أما من خارج المملكة يمكن متابعة المباراة مساء اليوم وذلك من خلال الاشتراك في باقات قناة اس اس سي وكذلك شراء جهاز GOBX لفك التشفير، بينما يمكن من داخل السعودية متابعة اللقاء عبر تطبيق شاهد بتقنية اس دي ومن خارجها يمكن الاشتراك في خدمة شاهد VIP لمتابعة اللقاء بتقنية اتش دي.

موعد مباراة الأهلي ضد الرياض اليوم في الدوري السعودي لموسم 2025

تفصلنا ساعات قليلة على المباراة التي تقام ما بين نادي الأهلي السعودي وفريق الرياض، والذي يقام مساء اليوم الإثنين الموافق 26 مايو الحالي لعام 2025، وتبدأ صافرة اللقاء في الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، والساعة 9 مساء بتوقيت المملكة ومصر، والساعة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي والإمارات.