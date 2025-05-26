تابع مباريات اليوم.. احدث تردد قنوات SSC الناقلة مبارة الاهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 بجودة عالية بدون تقطيع

يبحث الكثير بالأخص عشاق الألعاب الرياضية عن تردد قنوات SSC لعام 2025 الجديد والذي قامت الجهة المختصة بتحديثه مؤخراً من أجل ترقية الخدمة وتقوية الإشارة مما يجعل الصورة والصوت أكثر نقاء وجودة، ولقد تعد هذه القناة واحدة من أبرز وأفضل القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير في عرض مباريات كرة القدم للدوري المحلي السعودي والعالمي، حيث تنقل جميع مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024-2025 علماً بأنه سيتم عرض مباراة الرياض والأهلي اليوم عليها.

تردد قنوات SSC لعام 2025

يتاح الآن استقبال تردد قنوات SSC لعام 2025 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية بجودة عالية الدقة، حيث تمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبرى بمختلف البلدان العربية، وفيما يلي التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

جودة العرض: hd.

استقبال تردد قنوات SSC عرب سات

تضم قناة ssc الرياضية مجموعة كبيرة من كبار وعمالقة التحليل كما أنها تمتلك أضخم الاستديوهات التحليلية بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم بث مباشر لمباراة الرياض والأهلي في الدوري روشن السعودي 2024-2055 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين اليوم الاثنين الموافق 26 مايو في تمام الساعة 8:00 مساء، وفيما يلي ترددها:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تنزيل قناة SSC Sports على التلفاز

يمكنك مشاهدة كبرى المباريات من خلال تنزيل القناة وذلك باتباع الخطوات التالية: