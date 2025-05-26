رابط رسمي شغال.. لينك استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا results.mlazemna

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني خلال الفترة الماضية، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتعمل جاهدة على توفير كافة الوسائل التعليمية الحديثة التي تصب في مصلحة الطالب، ومن جانبه أكدت الجهات المختصة أن سيتم نشر جميع النتائج فور اعتمادها بشكل رسمي من قِبل المسؤولين.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا

يتاح الآن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا بكل سهولة وأمان حيث يحفظ الموقع للطلاب حقوق الخصوصية تماماً، ونظراً لأهمية هذه المرحلة بالأخص والتي عبرها يتأهل الطالب للمرحلة المتوسطة تم استغراق وقتاً طويلاً في عملية التصحيح، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

اختيار خانة النتائج الامتحانية من القائمة الرئيسية.

تحديد المرحلة التعليمية (الابتدائية).

اختيار الصف ( السادس).

تحديد السنة الدراسية (2024-2025).

اختيار المحافظة والمدرسة التي ينتمي الطالب إليها.

ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2025 الكرخ

حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق، ولكنه من المتوقع أن تبدأ المدارس واحدة تلو الأخرى في إعلانها خلال الفترة الأخيرة من شهر مايو الجاري وحتى بداية شهر يونيو القادم، وذلك لأنه قامت بعض المدارس بتأكيد اقتراب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب.