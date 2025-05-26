الان افتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالهــاتف عبـر الموقع الرسمي bankofkhartoum في دقـايق.. بالرقم الوطني

أصبح الآن من السهل فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين بدون التوجه إلى إحدى الفروع، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي أو عبر تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصرف، ويعد بنك الخرطوم الوطني واحد من أشهر المصارف البنكية الموجودة داخل السودان والتي تعمل على تطوير منظومة الخدمات المصرفية باستمرار ويسعى البنك إلى افتتاح أكثر من فرع له بالبلدان العربية من أجل تلبية احتياجات الجاليات السودانية.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن من تفعيل خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان:

الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات على الموقع كاملة، ومراجعة الشروط التي تخضع الخدمة لها ثم الموافقة عليها.

الضغط على خيار ارسال الطلب وسوف يتم مراجعته من قِبل اللجنة المختصة وبعدها سيتم الرد عليك.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين

توجد هناك بعض الشروط اللازمة للاستفادة من خدمة إنشاء حساب بنكي إلكتروني، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: