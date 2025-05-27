الموبيل الي هيكسر الدنيا.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 بإمكانيات خرافية تكتسح الساحة!

كشفت الشركة المطورة عن مواصفات هاتف Oppo A97 الجديد والتي أبهرت الملايين وخطف تصميمه الأنيق أنظار الجميع ليتصدر الترند بأناقته، فمما لاشك فيه أنه الخيار الأمثل لعشاق التميز والفخامة حيث تجمع مواصفاته بين الحداثة والآصالة في الوقت ذاته، كما أنه يدعم تقنية الجيل الخامس مما يجعله يتماشى مت متطلبات العصر الحديث، بجانب هذا يضمن للمستخدمين أداء قوي ومتميز.

مواصفات هاتف Oppo A97

خلال مؤتمر صحفي نشرت الشركة المصممة مواصفات هاتف Oppo A97 النسخة الجديدة، حيث يأتي بشاشة عملاقة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز واستجابة لمس 180 هرتز، كما يأتي بمعالج من طراز Mediatek MT6833P Dimensity 810 بدقة تصنيع 6 نانومتر ومعالج رسومي Mali-G57 MC2، وفيما يلي إليك التفصيل:

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت رام، ونحو 256 جيجابايت تخزين داخلي.

كاميرا الخلفية 48 ميجابكسل أساسية + 2 ميجابكسل عمق.

كاميرا أمامية بحجم 8-12 ميجابكسل.

بطارية سعتها 5000 ملي أمبير.

شحن سريع بقوة 33 واط.

نظام تشغيل Android 12، ColorOS 12.

متوفر باللون أزرق، الأسود.

عيوب هاتف أوبو A97 الجديد

هناك بعض العيوب التي يجب معرفتها قبل الشراء للتأكد من قدرته على تلبية احتياجاتك أم لا، وأبرزها التالي:

وزن الهاتف: 192 جرام مما يجعله ثقيلاً بعض الشيء.

تصميم الهاتف بلاستيكي مما يجعله ليس بنفس جودة الهواتف الأخرى.

المعالج من نوع MediaTek Dimensity 810 فقد لا يكون الأقوى في فئته السعرية.

سعر هاتف Oppo A97

يعرض الهاتف بالأسواق المصرية بسعر 17,000 جنيه تقريبًا، وهو متاح بعدة ألوان مختلفة لتتناسب مع كافة الأذواق، كما أنه داعم لخاصية الجيل الـــ5.