متى موعد صيام العشر الاوائل من ذي الحجة 2025/1446

تعد الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أفضل أيام السنة عند الله تعالى لما لها من مكانة عظيمة وأجر كبير، حيث أقسم الله بها الله تعالى في كتابه الكريم:”والفجر، وليال عشر” وأجمع المفسرون أن المقصود بها عشر ذي الحجة.

موعد صيام العشر الاوائل من ذي الحجة

بحسب الحسابات الفلكية المبدئية من المتوقع أن تبدأ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1446 مع غروب شمس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 ويكون أول أيام ذي الحجة هو الأربعاء 28 مايو 2025 وذلك حسب التقويم الميلادي، مع التأكيد أن الموعد الرسمي يعلن حسب الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة في كل بلد.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:”ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

أعظم أيام ذي الحجة

يعد أعظم يوم في العشر الأوائل من ذي الحجة هو صيام يوم عرفة الخميس 5 يونيو 2025، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:”صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”. رواه مسلم.

أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة