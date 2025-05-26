انخفاض يتجاوز 35 جنيهًا للجرام.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025

في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 مايو 2025، شهدت الأسواق المحلية تراجع ملحوظ في سعر الذهب في مصر، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للسبائك، والتي سجلت 3,347 دولارًا للأونصة بهبوط نسبته 0.27% وجاء تراجع سعر الذهب في مصر بعد أسبوع من المكاسب القوية للمعدن الأصفر عالمياً، ما أثر بشكل مباشر على حركة الأسعار محليًا.

سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المصري بأكثر من 35 جنيهًا للجرام، ما أحدث حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتأجيل فرض رسوم جمركية أميركية على الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد من تقلبات السوق العالمية.

أسعار الذهب الأسبوع الماضي

ويذكر أن الأسبوع الماضي شهد قفزة كبيرة في أسعار الذهب بلغت نحو 4.8%، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، بهدف إتاحة فرصة للتفاوض.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2025

وفقًا لآخر تحديث رسمي لأسعار الذهب في الأسواق المحلية:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 5332 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ 4675 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4007 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 37400 جنيهًا.

مستقبل سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب في مصر سيظل خاضع لتأثير مباشر من حركة الأسواق العالمية خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية وتغيرات السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ومن المرجح أن تشهد الأسعار تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب القرارات الجمركية المرتقبة في يوليو.