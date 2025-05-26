متى اخر موعد لقص الشعر للمضحي ٢٠٢٥ والفئات الممنوعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1446/2025 يتجدد التساؤل سنويًا حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، ومن أهمها مسألة قص الشعر وتقليم الأظافر للمضحي، فالكثير من المسلمين يحرصون على اتباع السنن والآداب المرتبطة بهذه الشعيرة العظيمة رغبة في الأجر ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

اخر موعد لقص الشعر للمضحي ٢٠٢٥

وفقا إلى ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا” (رواه مسلم).

لذلك فإن الامتناع عن قص الشعر وتقليم الأظافر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، أي مع دخول أول ليلة من شهر ذي الحجة.

الفئات الممنوعة من قص الأظافر

الحكم يشمل المضحي نفسه فقط أي الشخص الذي ينوي تقديم الأضحية، أما باقي أفراد أسرته أو من يضحى عنهم فلا يشملهم الحكم ما لم ينوي أحدهم الأضحية عن نفسه.

الحكمة من عدم قص الشعر أو الأظافر

من الحكم التي ذكرها العلماء:

تشبه بالمحرم في بعض أحواله في إظهار التواضع لله والخضوع له.

كذلك تعظيم شعيرة الأضحية والاستعداد لها بشكل نفسي وبدني.

حتى يبقى المضحي بكامل الأعضاء حتى تعتق كلها من النار.

هل الامتناع عن القص واجب أم سنة؟

اختلف العلماء في هذا الأمر، ولكن معظم الفقهاء يروا أن الامتناع عن أخذ الشعر أو الأظافر للمضحي مستحب وليس واجب، فلا إثم على من قص شعره أو أظافره لكنه يفوت فضيلة اتباع السنة.