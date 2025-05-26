لينك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

في الآونة الأخيرة تزايدت أعمال البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بمعرفة أسماء الأشخاص الذين تم شملهم من قبل الرعاية الاجتماعية 2025 للوجبة الأخيرة، لذا كشفت وزار العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الكشوفات بأسماء الأشخاص المستفيدة بالرعاية الاجتماعية، تهدف هذا البرنامج إلي تقديم الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة والمهمشة وأيضا للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل حياة كريمة بهم والعمل علي تلبيه كافة احتياجاتهم، لكن حددة الوزارة عدة شروط يشترط أن تنطبق عليهم سنوضحها لكم عبر السطور القادمة.

الاستعلام علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2025

أطلقت وزارة العمل في العراق علي خطوات الاستعلام علي كشوفات بأسماء المواطنين الذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة دون الحاجة للذهاب إلي الهيئات التابعة بذلك تسهيلا عليهم حيث تتضمن هذه الخطوات في:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella/.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمة الاستعلام عي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ادخل الاسم، رقم الهوية الوطنية، حدد الوجبة الأخيرة.

انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم علي الفور إظهار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

المعايير اللازمة للحصول علي الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق علي عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع المواطنين المتقدمين بالوجبة الأخيرة من اجل الاستفادة منها والتي تتمثل في: