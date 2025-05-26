اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية بنسبة 1%

أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض العائد على الشهادة البلاتينية بنسبة 1%، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وذلك في إطار مراجعة دورية لأسعار العائد تماشيًا مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

خفض العائد على الشهادة البلاتينية

أوضح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو المختصة بتحديد السياسات التسعيرية للبنك، قررت خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، ليشمل القرار أيضًا الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص، بغض النظر عن دورية صرف العائد.

قرار خفض العائد على الشهادة البلاتينية

يأتي خفض العائد على الشهادة البلاتينية يدخل حيز التنفيذ 2025 بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في إطار سياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

أسعار الشهادة البلاتينية بعد خفض العائد

وفقًا لما أعلنه البنك الأهلي المصري رسميًا:

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: تم خفض العائد السنوي بنسبة 1% ليصبح 19% بدلًا من 20%. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص (3 سنوات): تم تعديل العائد بنزول مقداره 1%، لتتراوح بين 19.5% إلى 17% حسب دورية صرف العائد. إيقاف الشهادة الدولارية بالجنيه: أوقفت لجنة الألكو إصدار الشهادات الدولارية التي كانت تمنح عائدها بالعملة المحلية، اعتبارًا من 27 مايو 2025.

وأكد البنك أن جميع التعديلات ستطبق من خلال فروع البنك، والتطبيقات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

خفض الفائدة في مصر يدعم قرارات البنوك

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت مؤخرًا خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، مع خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، بهدف دعم مسار خفض التضخم تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.