الحلقة كاملة.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 Kuruluş Osman والقنوات الناقلة له

استطاع الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 أن يستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تفجيره للعديد من المشاهد واللقطات المفاجئة، ويواصل العمل نجاحه ويحقق أعلى الإيرادات منذ إطلاق الموسم الأول في عام 2019، حيث يحكي عن الملحمة الكبرى التي قادها عثمان بن أرطغرل لتأسيس الدولة العثمانية.

أحداث المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193

ضمت مشاهد الإعلان الترويجي للمسلسل التركي المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 أحداث درامية مفاجئة أبهرت المشاهدين على رأسها طعن صوفيا بعد اتهامها بالخيانة وانضمامها إلى صف العدو، وعلى الناحية الأخرى ازداد الصراع بين القبيلة وسعي عثمان للتخطيط لإفشال المؤامرات التي تحاوطه وتعرقله عن استكمال تأسيس دولته.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يعرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت تركيا، بينما يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة التركية عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة كل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية، في حين يتم مشاهدتها في المملكة العربية السعودية عند الساعة 9:00 مساء من يوم الخميس، كما يمكن متابعة جميع الحلقة عبر موقع قصة عشق.

تردد قناة ATV التركية

تعرض القناة مجموعة رائعة من الأعمال الحصرية التي حققت نجاح كبير داخل تركيا على رأسهم هذا العمل وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11628.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لاستكمال باقي حلقات مسلسل المؤسس عثمان إليك التردد: