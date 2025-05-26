الدولار يهدأ بعد العاصفة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 

وسط بداية هادئة لتداولات الأسبوع، يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025، بعد تقلبات حادة شهدها السوق خلال الأيام الماضية، على وقع تعافي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لعودة الدولار للصعود مجددًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 حالة من الهدوء النسبي، بعد تراجع حاد في الأسبوع الماضي، ما دفع المتعاملين إلى الترقب انتظار لتحرك تصحيحي محتمل خلال هذا الأسبوع

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفيما يلي نقدم لكم عبر موقع البديل الأخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في مختلف البنوك المصرية: