الدولار يهدأ بعد العاصفة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 

وسط بداية هادئة لتداولات الأسبوع، يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025، بعد تقلبات حادة شهدها السوق خلال الأيام الماضية، على وقع تعافي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لعودة الدولار للصعود مجددًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 حالة من الهدوء النسبي، بعد تراجع حاد في الأسبوع الماضي، ما دفع المتعاملين إلى الترقب انتظار لتحرك تصحيحي محتمل خلال هذا الأسبوع
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
وفيما يلي نقدم لكم عبر موقع البديل الأخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في مختلف البنوك المصرية:
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 49.83 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.97 جنيهًا.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB: بلغ سعر الشراء 49.85 جنيهًا، وسعر البيع 49.95 جنيهًا.
- سعر الدولار في بنك HSBC: سجل سعر الشراء 49.85 جنيهًا، وسعر البيع 49.95 جنيهًا.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 49.85 جنيهًا، وسعر البيع 49.95 جنيهًا.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل الدولار سعر 49.86 جنيهًا للشراء، و49.96 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سجل الدولار سعر 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: بلغ سعر الشراء 49.84 جنيهًا، وسعر البيع 49.94 جنيهًا.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر الشراء 49.85 جنيهًا، مقابل 49.95 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ سعر الشراء 49.87 جنيهًا، وسعر البيع 49.97 جنيهًا.
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: سجل 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة: بلغ 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات: سجل سعر الدولار 49.86 جنيهًا للشراء، و49.96 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الشراء 49.86 جنيهًا، وسعر البيع 49.96 جنيهًا.
- سعر الدولار في بنك البركة: سجل 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار في بنك سايب: سجل سعر الشراء 49.85 جنيهًا، وسعر البيع 49.95 جنيهًا.
- سعر الدولار في المصرف المتحد: بلغ سعر الشراء 49.85 جنيهًا، مقابل 49.95 جنيهًا للبيع.