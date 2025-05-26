هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين فرصة للشراء

انخفاض ملحوظ يضرب سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 26 مايو 2025، مع استئناف التداولات العالمية على المعدن النفيس بعد عطلة البورصة، ليسجل سعر الذهب في العراق بداية أسبوع حمراء تهدد مكاسب الأسبوع الماضي.

انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 26 مايو 2025

تأثر سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 26 مايو 2025 بعودة بورصة الذهب العالمية للتداولات، بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، ليسجل تراجعًا واضحًا في الأسعار المحلية بجميع الأعيرة وذلك بالتزامن مع انخفاض أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.27% لتتداول عند 3,347 دولارًا، وسط تحركات سياسية واقتصادية عالمية أبرزها قرارات التأجيل الجمركي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

سعر الذهب اليوم في العراق

فيما يلي عرض جميع الأعيرة وجميع أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 26 مايو 2025:

سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ 140,748 دينارًا عراقيًا، ما يعادل نحو 108 دولارات.

سعر جرام الذهب عيار 22: سجّل 129,019 دينارًا عراقيًا، أي ما يعادل 99 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 123,155 دينارًا عراقيًا، بما يقارب 94 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: انخفض إلى 105,561 دينارًا عراقيًا، أي ما يعادل 81 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 24: بلغ 1,351,183 دينارًا عراقيًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 22: سجّل 1,238,584 دينارًا عراقيًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21: وصل إلى 1,182,285 دينارًا عراقيًا.

هل يستمر تراجع سعر الذهب في العراق

تشير المؤشرات إلى احتمالية استمرار الهبوط في سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 26 مايو 2025، وذلك في ظل اتجاه عالمي لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في الأسبوع الماضي ويرجح أن تظل السوق العراقية في حالة ترقب خلال الساعات المقبلة، مع استمرار تقلبات الأسعار المرتبطة بتصريحات ترمب حول الرسوم الجمركية، وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية.