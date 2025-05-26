“تابع بجودة عالية HD”.. موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 ضمن منافسات الجولة الــــ34 من الدوري، ومن المتوقع أن تكون المواجهة قوية بين كلا الفريقين حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ليصالح بها جمهوره بعد خسارته الصادمة أمام الاتفاق بنتيجة 3-1 بالرغم من أنه بطل أبطال الدوري الآسيوي.

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025

تنطلق صافرة حكم مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 اليوم الاثنين الموافق 26 مايو الجاري في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتقام المباراة في معقل الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة وهو يحتل المركز الــــ5 من جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بينما يحتل الآخر المركز الـــــ9 برصيد 38 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الرياض والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن للموسم 20242025 اليوم على شبكة قنوات SSC Sports السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر الاشتراك في تطبيق شاهد الإلكتروني، علماً بأنه تم إستاد التعليق إلى المعلقين حاتم بطيشة وعيسى الحربين.

تشكيل الأهلي ضد الرياض في دوري روشن 2024-2025 المتوقع

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني النادي لفريق الأهلي اليوم على الخطة 4-3-3، حيث مما يشير إلى أن الفريق سيدافع بشكل قوي، وفيما يلي إليك التشكيل: