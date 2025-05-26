كيف الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2025 فيما عدا الصف الثاني عشر

نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2025، الذي أصبح من أهم الموضوعات بحثاً في الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان أكثر من 500 مدرسة نتائج الفصل الدراسي الثاني في الكويت، لهذا نوضح لكم في عدة خطوات بسيطة كيفية الإطلاع على نتائج الدور الأول لجميع الصفوف فيما عدا الصف الثاني عشر، عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني بوابة البديل.

نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2025

في عدة خطوات سهلة وسريعة يمكنكم معرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني للدور الأول وفقاً إلى التالي:

توجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية.

النقر على زر تسجيل الدخول.

اكتب كلمة السر وكلمة المرور.

توجه إلى قسم النتائج.

حدد العام الدراسي 2025.

أكتب الرقم المدني.

سجل رقم التسلسل.

الضغط على زر عرض النتيجة.

انتظر ظهور التفاصيل.

رابط نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الكويت 2025

أعلنت وزارة التربية الكويتية في كافة المدن الآليات اللازمة لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني، حيث خصصت رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة طلاب الكويت، ولا سيما بعد أن حددت ظهور نتيجه طلاب الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في الاسبوع الأول من شهر يونيو 2025، ويتم بعدها إعلان النتائج تباعاً واحدة تلو الأخري، وإشارات الوزارة أن عمليات استخراج النتائج تتم إلكترونيا عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الكويتية e.gov.kw.

وفقاً إلى تحديثات جديدة شنتها وزارة التربية الكويتية فإن عدد كبير من المدارس الخاصة والحكومية أعلن عن ظهور نتائج الطلاب بداية من العاصمة والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير وغيرها من المحافظات الكويتية الأخري، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2025.