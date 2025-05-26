لولو فين نونو..تردد وناسه الحديث بجودة عالية واشارة قوية

تعد قناة وناسه للأطفال واحدة من اهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض برامج الأطفال المتنوعة والعصرية التي تناسب وتتماشي مع عقول هؤلاء الصغار، تتضمن البرامج التعليمية، الترفيهية، الثقافية وأيضا البرامج التربوية وبرامج تنمية المهارات لذا تعتبر قناة مجمعه لكافة التفاصيل التي يمكن أن يحتجاها الطفل منذ النشأة، هذه القناة امنه في عرض محتوياها وذلك لان الأطفال في هذا العمر ليستطيعوا أن يفرقوا عادة بين الصواب والخطأ فكل ما يدور حولهم ويشاهدنه يصدقوا، لذلك يثق بها أولياء الأمور ويبحث عن تردداتها الحديثة باستمرار من اجل تنزيلها علي شاشات التلفاز، عبر السطور التالية سنوضح كافة التفاصيل التي تتعلق بالتردد، كيفية تنزيلها علي التلفاز.

التردد الجديد بقناة وناسة عبر النايل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسه بأعلي الترددات عبر القمر الصناعي النايل سات:

عبر التردد التالي: 12341.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

مؤشر ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد وناسه علي العرب سات

استقبال التردد الجديد بقناة وناسه علي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12149.

مؤشر استقطاب: عمودي.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح: 4/3.

خطوات تحميل وناسه علي التلفاز

إليكم افضل طريقة لتنزيل قناة وناسه عبر تردداتها الجديدة علي جهاز الاستقبال حيث تتمثل هذه الخطوات في:

في البداية: انقر علي قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.

ثم اضغط علي التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، معدل تصحيح الخطأ.

انقر علي زر التنزيل.

في النهاية: اضغط علي أيقونة التثبيت.

ابرز مميزات قناة وناسه الفضائية