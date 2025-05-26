بورصة الدواجن الآن..أسعار الفراخ اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في التعاملات اليومية بالأسواق المصرية وسعر كرتونة البيض

هناك مجموعة من التساؤلات حول بورصة الدواجن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية السعودية من قبل المستهلكين والمستثمرين ومنهم مربي مزارع الدواجن والتجار ذلك من أجل التعرف على حركة السوق وأسعار الكتاكيت في الشركات حيث للعلم كلما زاد سعر الأعلاف كلما أدى ذلك إلى زيادة سعر البيض الأحمر والبلدي بل زيادة أيضاً سعر الفراخ في التعاملات اليومية بالأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم للمقبلين على الشراء.

ما هي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

يتساءل الكثير من المستهلكين على أسعار الفراخ اليوم لما له من عناصر غذائية عالية للكبار والصغار كما هو بديل اللحم الأحمر الذي يتم شراءه بكميات أقل بسبب ارتفاع سعره في الأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الإثنين 26 من شهر مايو 2025 حيث أسعار الفراخ اليوم كما يلي بكل التفاصيل:

الفراخ البيضاء المعروفة بأسم اللحم الأبيض لقد أصبح يتراوح سعر الكيلو ما بين 80 حتى 81 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

كما الفراخ الساسو يتراوح السعر ما بين 93 حتى 94 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركاتيتراوح السعر ما بين 33 حتى 34 جنيه.

كما للعلم الكتكوت الأبيض قطعان يبلغ السعر حوالي 22.5 جنيه.

كذلك الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 13 حتى 14 جنيه.

الكتكوت البلدي يتراوح ما بين 7 حتى 7.5 جنيه.

ما هي أسعار كرتونة البيض اليوم