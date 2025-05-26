مغامرات سوسو..حدثها الآن تردد قناة كراميش الفضائية على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

يبحث الكثير من الأسر والأمهات على تردد قنوات الأطفال ومن أفضل القنوات التي تقدم محتوى مميز للطفل هي قناة كراميش الفضائية للأطفال التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال ولها شهر كبيرة في الدول العربية بسبب نجاح أغاني سوسو في كسب عدد كبير من المشاهدين كما ترغب الأمهات على تنزيل تردد القناة الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة الأغاني التي يحبها الأطفال ويتم عرضها على مدار اليوم.

قناة كراميش الفضائية 2025

لقد تزايد البحث عن قناة كراميش الفضائية بسبب نجاح القناة منذ تأسيسها حيث تقدم القناة أروع البرامج الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة ولها شعبية في تزايد مستمر لأنها قناة مجانية ومتاحة على العديد من الأقمار الصناعية لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع كيفية تنزيل القناة على جهازك الشخصي لمشاهدة جميع أغاني الأطفال خلال اليوم بدون انقطاع للقناة الفضائية.

ما هي طريقة تثبيت قناة كراميش الفضائية

عليك النقر على زر القائمة عبر الريموت.

ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم بعد ذلك إلى قائمة الترددات.

عليك استخدام البحث اليدوي ثم إضافة تردد القناة الفضائية.

عليك كتابة تردد قناة كراميش الفضائية سواء على القمر نايل سات أو عرب سات.

ثم سجل بعد ذلك معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب على حسب القمر الصناعي.

قم بعد ذلك بالبحث عن قناة كراميش الفضائية.

ثم قم بحفظ قناة كراميش الفضائية للأطفال.

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

كذلك معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حدث تردد قناة كراميش عرب سات