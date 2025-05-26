شهادات البنك العربي الأفريقي.. أعلى عائد يومي وشهري وسنوي الأن

بعد خفض البنك المركزي إلى أسعار الفائدة، زادت معدلات البحث بشكل كبير حول شهادات البنك العربي الأفريفي الدولي، كونه يقدم شهادات بعائد تنافسي يومي وشهري وسنوي، ناهيك عن صرفها بدوريات متعددة، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة تبلغ نحو 1000 جنيه، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشراء مثل هذه الشهادات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شهادة الثلاث سنوات بعائد يومي من البنك العربي

ويقدم البنك العربي الأفريفي العديد من الشهادات ذات العوائد الدورية، التي من بينها العائد اليومي، لتكون تفاصيلها على النحو الأتي:-

الحصول على شهادة بعائد يومي بنسبة تصل إلى 23.75%.

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد يومي.

الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

استيرداد الشهادة بعد 6 أشهر من وقت إصدارها.

شهاد إميرالد الثلاثية

ويوفر البنك العربي الأفريقي شهادة إميرالد الثلاثية، التي جاءت تفاصيلها على النحو الأتي:-

مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

العائد ثابت إما شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

كما يمكن صرف العائد عقب نهاية المدة.

الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

إمكانية مضاعة المبلغ 1000 جنيه.

الفائدة تبدأ من 16% يوني و17% سنوي، ناهيك عن صرفها بعائد تراكمي 55% عند انتهاءها.

شهادة العشر سنوات من البنك العربي الأفريقي

وعن الشهادة ذات العشر سنوات المتاحة من قبل البنك العربي الأفريقي، فجاءت تفاصيلها كما يأتي:-