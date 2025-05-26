“وحش أوبو الجديد وصل”.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 14 بطارية 6000 امبير ومنافسة جذابة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد في الخارج، وهو هاتف Oppo Reno 14 الذي يتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا المختلفة الغير متوفرة في أي إصدار أخر، ناهيك عن المنافسة القوية أمام باقي الهوافت الأخرى، ليأتي ضمن سلسلة رينو صاحبة الإصدار الأعلى مبيعًا والأكثر تميزًا في الوقت الحالي، وفيما يلي سنتعرف معًا على أبرز المواصفات المتمثلة في هاتف أوبو رينو 14 خلال السطور التالية.

ما هي مواصفات Oppo Reno 14 ؟

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتفOppo Reno 14 التي يأتي ضمن سلسلة رينو المميزة، وفقًا لما يلي:-

الهاتف يتمتع بشريحتين إتصال بدعم الجيل الخامس.

لا يقوم بدعم كارت الميمور.

كذلك مقاوم للماء والغبار بشكل كبير.

وزن الهاتف يصل إلى 187 جرام.

شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.59 بوصة.

واجهة الهاتف مشابهة لـ Android

أبعاده تكون “9×74.7×7.3 مم”.

مساحات التخزين تبدأ من 256 جيجا بايت إلى 512 جيجا بايت وكذلك 1 تيرا.

يتميز بمعالج ميدياتك.

معدل التحديث يكون 120 هيرتز.

يمتلك كاميرات عالية الدقة، فيما أن السيلفي منه يكون بدقة 50 ميجا بيكسل والخلفية 50 ميجا بيكسل.

يتميز بسماعات خارجية.

يمتلك بصمة الإصبع.

مستشعر التقارب الحقيقي.

بطارية الهاتف تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير.

قدرة الشاحن قوية وسريعة.

يأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتلاءم مع العديد من الأشخاص.

يمكن تحميل العديد من المستندات والملفات دون توقف وعلى أكبر مساحة ممكنة.

ما هو سعر هاتف Oppo Reno 14 Pro الجديد؟

أما عن سعر هاتف Oppo Reno 14 Pro الجديد بمختلف إصداراته، جاءت وفقًا للأتي:-