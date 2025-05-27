استعدوا للفرحة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025 وجدول أيام إجازة العيد أطول عطلة رسمية في العام

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025، أيام قليلة باتت تفصل المسلمين في انحاء الامة الاسلامية عن الاحتفال بواحد من الشعائر المقدسة التي يتم فيها تنفيذ الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الحج، حيث يتجمع المسلمون من كل مكان لأداء مناسك الحج وأداء واحدة من الفرائض لذلك يزداد البحث عن موعد وقفة عرفات هو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

تحدد موعد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى بناء على الرؤية الشرعية التي تتم لرؤية هلال شهر ذي الحجة بناء على البحوث الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 الموافق 27 من شهر مايو 2025.

علي أن يبقي الهلال الجديد في السماء لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة، ليكون بذلك يوم الأربعاء 28 مايو أول أيام ذي الحجة فلكيا وعليه فإن يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو هو يوم وقفة عرفات، وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

وفقا للتقديرات الفلكية كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك ستكون في يوم الجمعة الموافق 6 يونيو وذلك على أن تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في يوم الخميس خمسة يونيو وتستمر الإجازة حتى يوم 9 يونيو 2025 الموافق يوم الأثنين وذلك إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي ويأتي جدول الإجازة المتوقع لعيد الأضحي كالتالي: