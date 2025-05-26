ما هي خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر والشروط اللازمة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

وفرت الحكومة الجزائرية خدمات عديدة للمواطنين والمواطنات حيث تم توفير لجميع الباحثين عن عمل منحة البطالة ولكن لا بد من تجديد منحة البطالة من أجل الحصول على المنحة من الدولة طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة حيث تم توفير تلك المنحة لجميع المواطنين الذين لا يحصلوا على دعم مسبق في الجزائر كذلك لمساعدة من لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دولة الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025

هناك مجموعة من التساؤلات حول طريقة تحديد منحة البطالة في الجزائر لجميع الباحثين عن العمل في الدولة ولم يجدوا وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي أو الخاص بالجزائر لذلك سوف نقوم بتوضيح الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية كما يلي:

يتم التجديد كل 6 شهور لذلك عليك الدخول إلى الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

بعد ذلك تسجيل الدخول في الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على خدمة تحديد منحة البطالة في الجزائر.

فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك عليك إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة في حالة توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر