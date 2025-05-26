لمحبي كرتون توم وجيري..أضبط الآن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

منذ تأسيس قناة نتورك CN بالعربية في الوطن العربي لقد حققت القناة الفضائية نجاح كبير وجماهيري ذلك بسبب عرض القناة الفضائية مجموعة متنوعة من أشهر المسلسلات الكرتونية التي يبحثون عنها الأطفال الصغيرة كما تقدم القناة محتوى ممتع يجذب انتباه الأطفال مع جودة عالية في الصوت والصورة كما تعرض القناة الفضائية مجموعة كبيرة من البرامج الكرتونية الشهيرة بدون إعلانات مزعجة مما جعلت تلك القناة الفضائية من القنوات المفضلة لدى الأمهات بل الأسرة العربية ككل.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية CN من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري بمسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال كما تعلم الأطفال العديد من المهارات كما تشتهر القناة بعرضها المسلسلات الكرتونية الجديدة على قمر نايل سات وعرب سات لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة نتورك بالعربية على نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة نتورك على عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة مجانية.

ما هي خطوات تثبيت قناة كرتون نتورك CN بالعربية