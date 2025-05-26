ضحك ولعب وتعليم..تردد قناة ماجد بيبي الجديد 2025 على القمر الصناعي

تعتبر قناة ماجد من أشهر القنوات التي لاقت اهتماما كبيرًا من قبل المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، نظير ما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية رائعة، حازت بها على شهرة وإعجاب مميز، بالإضافة إلى بثها إلى الأغاني والأناشيد الدينية المُذيعة على القناة، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد ماجد أطفال، وإمكانية استقبالها على جهازك الرسيفر، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد بيبي

يمكنك استقبال التردد الحديث لقناة ماجد أطفال على القمر الصناعي، مع استمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة يكون 12226.

بينما استقطابها فهو “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تردد قناة ماجد العرب سات 2025

ويسهل القيام بتنزيل تردد قناة ماجد على القمر الصناعي، من أجل استمرارية متابعة كل ما تقدمه القناة، بناءً على البيانات التي نصت على النحو التالي:-

قمر صناعي العرب سات.

ترددها 11804.

استقطاب القناة عمودي.

معدل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تثبيت قناة ماجد أطفال

ويسهل القيام باستقبال قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-