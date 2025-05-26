مواجهة نارية.. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري لحسم البطل الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري.. هناك ترقب كبير من الجماهير المصرية وخصوصا جمهور الأهلي حيث تقام المباراة في يوم الأربعاء وذلك بين كلا من النادي الأهلي وفريق فاركو حيث ان المباراة تعتبر حاسمة لتحديد من هو بطل الدوري الممتاز حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل على أقصى تقدير بشرط عدم فوز بيراميدز بخمسة أهداف وذلك لأن خسارة النادي الأهلي سوف تضعه في موقف صعب أمام نادي بيراميدز لذا سنتعرف معا على تفاصيل مباراة الأهلي وفاركو فتابعونا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

ينتظر عشاق القلعة الحمراء المباراة القادمة والتي ستحدد بطل الدوري المرتقب حيث ستقام المباراة علي استاد القاهرة مساء يوم الأربعاء المقبل وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً وذلك ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة من المباريات الفاصلة للنادي الأهلي والتي عند الفوز بها يتوج الأعلي رسميا بطلا للدوري الممتاز لذلك من المتوقع أن تشهد المباراة إقبالا جماهيرا كبيرا من عشاق ومحبي القلعة الحمراء.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو في الدوري المصري

سيتم إذاعة ونقل مباراة الأهلي وفاركو على قناة أون تايم سبورتس وذلك في حضور استوديو تحليلى قوي يضم مجموعة متميزة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2024-2025

يتربع النادي الأهلي على عرش الدوري المصري حيث يحتل المركز الأول برصيد 55 نقطة، وذلك كان نتيجة أداء متميز وقوي للنادي الأهلي خلال مشوار بطولة الدوري، حيث خاض 23 لقاء، حقق الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات ، وهزم في لقاء وحيد، لذا من المتوقع أن يفوز في نسختها 2024/2025 لتكون بذلك البطولة رقم 45 في تاريخه.

بينما يحتل نادي فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة وهذا ما يعكس الفارق الكبير في الخبرة ومستوى اللاعبين في كلا الفريقين حيث خاض 23 مباراة فاز في 8 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وهزم في 7 مواجهات.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

من المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم كالتالي: