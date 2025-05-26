بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية، هي من أكثر المنصات التعليمية التي تضمن العديد من الخدمات الأزهرية أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما أن عمليات البحث زادت عليها في الآونة الأخيرة، من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، فيما يمكنك الإطلاع على نتائج الطلاب بمختلف المعاهد الأزهرية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية؟

وفقًا للمصادر المطلعة فإن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، يتم الكشف عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، ناهيك عن أن ذلك يُشير لبدء الإعلان مع النصف الأول من شهر يونيو 2025 أي بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات المعنية بتصحيح أوراق الامتحانات والتدقيق الملائم، لضمان حصول الطلاب على ما يستحقون في هذه المرحلة الدراسية، مع فتح باب التظلم مباشرة أمامهم الطلبة راغبي إعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم مرة أخرى، بحيث تبدأ عمليات المراجعة والتصحيح مرة أخرى لأوراق الامتحانات المتظلمين منها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وفقًا لما يلي:-