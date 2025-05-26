تحديث جديد للمحترفين.. أخر تحديث سان أندرياس 2025 GTA San Andreas للأندرويد والآيفون النسخة الأصلية

طريقة تحديث سان أندرياس.. تعتبر من الالعاب الجميلة والمسلية التي يحبها الكبار والصغار فهي من الألعاب الممتعة التي تعتمد على تنفيذ المهمات، وتقوم الشركة المطورة للعبة بإصدار تحديثات بصورة مستمرة لهواتف الأيفون والأندرويد وذلك لتطوير من اللعبة ومن المهمات والشخصيات واليوم سوف نتعرف معا علي طريقة تثبيت لعبة سان أندرياس في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة تثبيت تحديث سان أندرياس

يستطيع عشاق لعبة سان أندرياس أن يقوموا بتحميل تحديث سان أندرياس وذلك في خلال مجموعة من الخطوات لهواتف الأيفون والأندرويد وهي كالتالي:

أولا يتم التوجه إلى متجر الالكتروني المناسب لجهازك وهو Google Play لمستخدمي الأندرويد، أما عن مستخدمي الايفون فيكون من خلال App Store.

وبعد الدخول يتم وضع أسم اللعبة في خانة البحث “GTA San Andreas” والانتظار لبعض الوقت حتي يتم التحميل.

وعند الانتقال الي نافذة جديدة يتم الضغط على زر تحديث الموجود اسفل اللعبة أو الضغط على تحميل في حالة عدم تحميلها.

يتم الانتظار حتى الأنتهاء من عملية التحديث وتثبيت النسخة على هاتفك.

اهمية التحديث الجديد لعبة سان أندرياس

أن التحديث الجديد في لعبة سان أندرياس له العديد من المزايا وهي كالتالي: