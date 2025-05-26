مواجهة نارية بين عثمان وكلاوديوس.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس على قناة atv التركية الموعد والتردد

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193.. يعتبر مسلسل عثمان من أنجح المسلسلات التركية في التاريخ والدراما وقد شهدت الأحداث على مدار الحلقات تصارعا في الأحداث ووقعت الكثير من المشاهد المشوقة والممتعة، وبعد عرض الحلقة الاخيرة التي قد تم تأجيلها زادت إثارة الجمهور عن الأحداث القادمة وازداد البحث عن موعد الأعلان الأول مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193، لذا سنتعرف معا اليوم على تفاصيل الأعلان الأول والأحداث المتوقعة موعد عرض الحلقة القادمة فتابعونا.

الإعلان الأول من مسلسل عثمان الحلقة 193

كان الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 أعلان مثير يضم الكثير من الاحداث المشوقة فقد جاء فيه استعداد عثمان لمواجهة المغول وذلك للقضاء عليهم ومحاولة التخلص منهم ومن نفوذهم، حيث يحاول عثمان وضع الخطط المناسبة من أجل الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة التي تنتظره في معركة البقاء ضد المغول.

كما أثار الإعلان اشتياق الجمهور حيث أعلن عثمان الحرب علي المغول فكيف ستكون شكل الحرب القادمة،أو أن إعلان الحرب خدعة جديدة من عثمان الغازي هذا ما ستكشف عنه الأحداث.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس

ينتظر الكثير من محبي وعشاق مسلسل عثمان الحلقة القادمة والتي تضم المزيد من الأحداث المثيرة والمشوقة المتوقع أن تحدث خلال الحلقات القادمة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان علي القناة الرسمية ATV التركية، يوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية، وذلك على أن يتم الاعادة على قناة الفجر مدبلج ومترجم في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل المؤسس عثمان

يتم إذاعة مسلسل عثمان الحلقة 193 علي كلا من قناة ATV التركية، وكذلك قناة الفجر الجزائرية ويأتي تردد هذه القنوات على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

قناة ATV التركية هي القناة الرسمية للمسلسل حيث يتم عرض القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الترجمة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بإعادة المسلسل مترجم ومدبلج باللغة العربية عبر التردد التالي: