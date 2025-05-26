سمكة التونة العنيدة 🐋🐋.. التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 علي النايل سات بجودة عالية

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات المحببة للأطفال والكبار حيث تقدم القناة محتوى متميز وخاص من البرامج والأفلام الوثائقية التي تنشر الثقافة بين المشاهدين وتضيف جو من المرح والمتعة لمشاهدة غرائب الطبيعة، وما يحدث فيها من عجائب وكذلك الظواهر الكونية وما يحدث في البحار من مغامرات شيقة تخطف الأنظار عبر برنامج سمكة التونة العنيدة، لذا سنتعرف معا اليوم على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 فتابعونا.
التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025
تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض باقة متنوعة من البرامج الوثائقية والتقارير المصورة بالإضافة إلى الكثير اللقطات لأحداث تحدث في عالم الحيوان والبحار وذلك عبر ترددها علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:
- التردد الجديد: 11411
- الاستقطاب: افقي H
- معدل الترميز: 29999
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات
من خلال قناة ناشيونال جيوغرافيك يتم عرض البرامج الوثائقية الممتعة والشيقة ويمكن متابعتها ومشاهدتها عبر تنزيل القناة والتي يأتي ترددها على النحو التالي:
- التردد الجديد: 11226
- الاستقطاب: افقي H
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: SD
ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على جهاز التلفاز
يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم كالتالي:
- أولا التوجه إلى قائمة الإعدادات من خلال الضغط على زر القائمة في جهاز الرسيفر.
- ومنها يتم اختيار قائمة التركيب او التثبيت اليدوي.
- ثم القيام بتحديد القمر الصناعي.
- ادخال التردد ومعامل الاستقطاب الترميز وغيرها من بيانات القناة.
- الضغط على زر بحث وذلك لتبدأ عملية البحث عن القناة.
- وبعدها يتم الضغط على موافق حتى يتم حفظ القناة واضافتها الى قائمة قنواتك.