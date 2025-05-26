سمكة التونة العنيدة 🐋🐋.. التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 علي النايل سات بجودة عالية

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات المحببة للأطفال والكبار حيث تقدم القناة محتوى متميز وخاص من البرامج والأفلام الوثائقية التي تنشر الثقافة بين المشاهدين وتضيف جو من المرح والمتعة لمشاهدة غرائب الطبيعة، وما يحدث فيها من عجائب وكذلك الظواهر الكونية وما يحدث في البحار من مغامرات شيقة تخطف الأنظار عبر برنامج سمكة التونة العنيدة، لذا سنتعرف معا اليوم على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 فتابعونا.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض باقة متنوعة من البرامج الوثائقية والتقارير المصورة بالإضافة إلى الكثير اللقطات لأحداث تحدث في عالم الحيوان والبحار وذلك عبر ترددها علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد الجديد: 11411

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 29999

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

من خلال قناة ناشيونال جيوغرافيك يتم عرض البرامج الوثائقية الممتعة والشيقة ويمكن متابعتها ومشاهدتها عبر تنزيل القناة والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

التردد الجديد: 11226

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على جهاز التلفاز

يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم كالتالي: