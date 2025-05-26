من هاتفك في ثواني يـا زول طريقة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 onb-sd بالخدمات الجديدة

يعتبر بنك امدرمان الوطني من أبرز البنوك العاملة في الدولة السودانية، فيما يقدم الكثير من الخدمات المصرفية الجديدة والمميزة أمام العملاء، نظير إمكانية القيام بفتح الحساب أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البنك، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني

جاءت أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني بما يتضمن جميع العملاء المقيمين والمغتربين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع بنك أمدرمان الوطني عبر الإنترنت.

أو إمكانية تنزيل تطبيق اوكاش من الهاتف.

فيما يمكنك تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

قم باختيار “فتح حساب بنكي”.

مع ملء استمارة طلب إضافة عميل جديد داخل بنك أمدرمان الوطني.

قم برفع الوثائق الخاصة بالعميل المتقدم.

التأكيد على صحة المعلومات والمستندات المطلوبة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تتلقى رسالة بنجاح فتح حساب بنكي جديد.

ما هي خدمات بنك أمدرمان الوطني؟

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك أمدرمان الوطني أمام العملاء المتقدمين، من أجل الاستفادة من الخدمات التي نصت على النحو الأتي:-

خدمة الإطلاع على الرصيد عبر تطبيق أووكاش أو الموقع الرسمي للبنك.

خدمة عمل كشف حساب مختصر.

إمكانية إرسال وإستقبال الحوالات بكل سهولة.

خدمة تحديث البيانات الشخصية للعميل وكذلك المستندات المُدخلة.

خدمة التواصل مع الدعم الخاص بالبنك.

ما هي شروط فتح حساب أمدرمان الوطني؟

وتتمثل أبرز شروط فتح حساب جديد داخل بنك أمدرمان الوطني، بناءً على ما يأتي:-