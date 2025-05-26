لولو الشطورة يا نونو..تردد قناة وناسة رجع تاني بأحلى فرحة لكل البيت

تردد قناة وناسة من أكثر الترددات التي يشغل بال العديد من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، حتى أن القناة تقدم باقة من البرامج التعليمية والترفيهية عالية الجودة التي تأتي بدون انقطاع، ناهيك عن إكتسابها إلى شهرة وشعبية هائلة في الأونة الأخيرة، وأصبحت عمليات البحث تزداد حول ترددها، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة بيبي

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي، حتى تتمكن من متابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:-

استقبلها على قمر صناعي النايل سات.

ترددها يكون 11430.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “⅚”.

تردد قناة وناسة عرب سات الجديد

أما عن البيانات الخاصة بتنزيل تردد وناسة أطفال على العرب سات، فجاءت بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها 11270.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما استقطاب القناة “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال؟

تقدم قناة وناسة أطفال العديد من المحتوى التعليمي والترفيهي المميز، ومن بينها الأتي:-