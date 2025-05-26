“لبيك اللهم لبيك”.. استقبل الآن تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2025 وطريقة ضبطها بسهولة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد اهتمام الكثيرين في مصر والعالم العربي بالبحث عن القنوات التي تبث تكبيرات عيد الأضحى، لما لها من أثر بالغ في تعزيز الأجواء الإيمانية والروحانية في البيوت والشوارع والمساجد، تسهم هذه التكبيرات في إحياء سنة من سنن العيد وتعظيم شعائر الإسلام، خاصة خلال الأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2025

هناك عدة قنوات تلفزيونية تهتم بنقل تكبيرات عيد الأضحى 2025 على مدار الساعة، ومنها:

القناة الأولى المصرية: تقدم بث منتظم للتكبيرات بصوت عذب يملأ الأجواء بالإيمان.

قناة الناس: تهتم بإحياء شعائر العيد عبر بث مباشر للتكبيرات وأجواء العيد.

قناة السعودية قرآن: تنقل التكبيرات مباشرة من الحرم المكي، ما يعزز الارتباط الروحي بمكة المكرمة.

قناة السعودية سنة: تبث أجواء المدينة المنورة مرافقة لتكبيرات العيد.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2025

تخصص بعض القنوات الفضائية بثها لنقل تكبيرات عيد الأضحى على مدار الساعة، بدءًا من فجر يوم عرفة وحتى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق، من أبرز هذه القنوات وتردداتها مايلى:

مصر الأولى 11765 أفقي (H) 5/6

قناة الناس 12054 عمودي (V) 5/6

السعودية قرآن 12015 عمودي (V) 3/4

السعودية سنة 12558 عمودي (V) 5/6

طريقة ضبط القنوات التي تنقل تكبيرات عيد الأضحى

لإضافة القنوات التي تعرض تكبيرات عيد الأضحى إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر “Menu” من جهاز التحكم. اختيار قسم “الإعدادات”، ثم التوجه إلى “التركيب” أو “التثبيت اليدوي”. تحديد القمر الصناعي “نايل سات”. إدخال بيانات القناة (التردد، الاستقطاب، ومعدل تصحيح الخطأ) بدقة. بدء البحث، ثم حفظ القنوات الجديدة بعد انتهاء عملية المسح.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بسماع تكبيرات عيد الأضحى في منازلهم، ونشر الأجواء الإيمانية بين أفراد الأسرة والأصدقاء.