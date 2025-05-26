فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين وطريقة التواصل مع خدمة العملاء من داخل وخارج السودان

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح حساب اون لاين دون الحاجة للذهاب للفرع وذلك حرصًا على راحة عملاؤه وتقديم خدمة سهلة ومميزة، وذلك بعد أن اضطر العديد من المواطنين السودانيين إلى مغادرة البلاد، وفي السطور التالية سنوضح لكم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين وكذلك الشروط المطلوبة بالتفصيل.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو الحصول على تطبيق BOK Digital من جوجل بلاي.

اختيار فتح حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وإدخال التوقيع.

رفع المستندات المطلوبة وهي الهوية وإثبات العنوان وصورة شخصية أو صورة جواز السفر.

تأكيد رقم الهاتف عبر رمز التحقق.

استلام رقم الحساب بعد الموافقة على الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

لكي تتمكن من فتح حساب عبر الإنترنت بدون الحاجة للذهاب للبنك، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو يحمل إقامة سارية داخل السودان.

وجود رقم وطني ساري للسودانيين أو رقم إقامة وجواز للأجانب.

توفر رقم هاتف مسجل باسم صاحب الطلب.

وجود بريد إلكتروني لأنه سيصل عليه رسالة تفعيل.

أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

يجب إيداع عشرة آلاف جنيه سوداني، لأن ذلك هو الحد الأدنى لفتح الحساب.

كيف اتصل ببنك الخرطوم من خارج السودان؟

أعلن بنك الخرطوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إمكانية التواصل معه من داخل وخارج البلاد بخصوص الأمور التالية:

الحصول على معلومات تفصيلية حول خدمات البنك ومواقع الفروع.

الاشتراك بسهولة في خدمة بنكك الرقمية.

تفعيل أو إعادة تنشيط خدمة بنكك عند الحاجة.

تقديم البلاغات ومتابعة المعاملات المصرفية المختلفة.

ويمكن التواصل عبر الأرقام التالية:

من داخل السودان: 1913

من خارج السودان: (+249) 187040600

يذكر أن مواعيد عمل خدمة عملاء بنك الخرطوم الرسمية من الأحد إلى الخميس من 7:00 صباحًا حتى 9:30 مساءً، أما أيام الجمعة والسبت من 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.