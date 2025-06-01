لمحبي الأناشيد.. تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي وذلك منذ أن بدأت في عرض برامجها وأناشيدها المميزة منذ عام 2008، وأصبحت منافس قوي لقناة سبيس تون التي كانت أشهر قنوات الأطفال في هذه الفترة، وقد تميزت القناة بأسلوبها البسيط والهادف الذي يجمع بين التسلية والتربية عن طريق تقديم الأناشيد الجميلة التي يحبها الصغار وتحثهم على الأخلاق والقيم، كما أنها تقدم بعض الأناشيد التعليمية التي تعد الأطفال لدخول المدرسة.

قناة طيور الجنة

على مدار 17 عام واصلت قناة طيور الجنة تطوير محتواها وبرامجها بما يتماشى مع العصر الحالي واهتمامات الجيل الجديد، حيث أضافت فقرات تعليمية جديدة وأعادت عرض بعض الأناشيد القديمة بعد بعض التعديلات البسيطة، مما جعلها تحافظ على تصدرها كأحد أفضل قنوات الأطفال على الرغم من وجود منافسة شديدة.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لضبط القناة على أجهزة الاستقبال، وذلك بعد إعلان القناة عن تحديث بيانات بياناتها على القمر الصناعي النايل سات، وفيما يلي التردد الجديد لعام 2025:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

من خلال هذا التردد يمكنكم إعادة ضبط القناة بسهولة والاستمتاع ببرامجها الهادفة والمناسبة لكل الأعمار سواء للأطفال الصغار أو حتى المراهقين الذين تربوا على أناشيدها.

أناشيد طيور الجنة

قدمت طيور الجنة مجموعة من الأناشيد المميزة التي جمعت بين الترفيه والتعليم، بأسلوب محبب للأطفال، وفيما يلي أشهر الأناشيد التي عرضتها القناة ونالت شهرة واسعة: